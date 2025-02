Favaro, lieto fine per Rocky: il cane scomparso è stato ritrovato.

Dopo giorni di apprensione la storia di Rocky si è conclusa a lieto fine: il cane si era perso nell’area della Bessa fra Cerrione e Mongrando e oggi è stato ritrovato sano e salvo a Biella, in frazione Favaro. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione dei proprietari e sono molti i cittadini che in questi giorni si sono adoperati per fornire informazioni utili al suo ritrovamento.

Affezionarsi al proprio animale domestico significa includerlo nella propria famiglia e il ritrovamento di Rocky, pastore tedesco docile e amichevole, è stato accolto con grande sollievo. In questi giorni sono molte le persone che hanno sostenuto i proprietari, inviando segnalazioni e indicazioni preziose per il suo ritrovamento. La famiglia intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, riportando a casa l’amico a quattro zampe.