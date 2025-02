Museruola sì o no? Cosa dice la legge

La questione dell'uso della museruola per i cani è spesso oggetto di dibattito tra proprietari di animali, esperti del settore e cittadini. Tra chi la considera un obbligo necessario per la sicurezza pubblica e chi la ritiene una misura eccessiva, la normativa in Italia cerca di trovare un equilibrio tra tutela e benessere animale.

Cosa dice la legge italiana?

In Italia, l'uso della museruola è regolamentato dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 (poi prorogata negli anni successivi). Secondo questa normativa, i proprietari devono sempre:

Avere con sé una museruola (morbida o rigida) quando portano il cane in luoghi pubblici. Usarla obbligatoriamente in caso di necessità, ad esempio su mezzi pubblici, in aree affollate o su richiesta delle autorità.

Quando è obbligatoria la museruola?

L’uso effettivo della museruola non è sempre obbligatorio, ma lo diventa in alcuni contesti:

Trasporti pubblici : molte compagnie di trasporto richiedono ai cani di grossa taglia di indossarla.

: molte compagnie di trasporto richiedono ai cani di grossa taglia di indossarla. Luoghi affollati : se il cane può rappresentare un rischio per la sicurezza.

: se il cane può rappresentare un rischio per la sicurezza. Se il cane mostra segni di aggressività o appartiene a razze ritenute potenzialmente pericolose.

o appartiene a razze ritenute potenzialmente pericolose. Su richiesta delle forze dell’ordine, in qualsiasi momento.

Sanzioni e responsabilità

Chi non rispetta le disposizioni rischia sanzioni amministrative. Inoltre, il proprietario è sempre responsabile per eventuali danni causati dal proprio animale, anche se non è previsto un obbligo assoluto di museruola in tutti i contesti.

Museruola: protezione o costrizione?

Se da un lato la museruola può essere vista come una restrizione per il cane, dall’altro è uno strumento di sicurezza, utile in situazioni delicate. L’ideale è abituare gradualmente l’animale a indossarla in modo sereno, per evitare traumi o resistenze.

La legge italiana non impone l’uso costante della museruola, ma ne prevede l'obbligo in situazioni specifiche. Il consiglio per i proprietari è di portarla sempre con sé e di educare il proprio cane all’uso, per garantire sicurezza e serenità a tutti.