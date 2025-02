Arriva la Biella-Chivasso, al via la 1° e 2° prova del campionato invernale di regolarità nord (foto di repertorio)

È tutto pronto a Biella per la 1° e 2° prova del campionato invernale di regolarità nord. Il ritrovo della Biella-Chivasso in vespa è alle 8 di sabato 22 febbraio nella piazza di Vaglio a Pettinengo. Le partenze sono in programma alle 10.30 e alle 14. Intorno alle 16.30 avranno luogo le premiazioni finali.