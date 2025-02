Bielmonte, sci in notturna e festa di Carnevale: appuntamento il 22 febbraio

A Bielmonte torna la magia dello sci in notturna. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, con impianti aperti dalle 18:00 alle 20:00 per un’esperienza sulle piste illuminata dalle stelle.

Dopo la sciata serale, la serata proseguirà con il Carnevale al Bar Della Panoramica, un’occasione perfetta per concludere la giornata in compagnia, tra musica e divertimento.

Tariffe skipass notturno

Intero: € 20

€ 20 Ridotto (fino a 14 anni): € 10

€ 10 Bambini fino a 8 anni: gratuito (se accompagnati da un genitore)

Un’occasione imperdibile per vivere la montagna in un’atmosfera suggestiva.