TeamVolley alza l'asticella e porta i risultati: “Emozioni a non finire per il nostro vivavio”.

Sono i playoff, baby. Tante emozioni contrastanti per le squadre del Settore Giovanile del TeamVolley, tutte impegnate nei tabelloni del Territoriale dove l’asticella si è decisamente alzata. Ultime battute di un girone stra-dominato per il Botalla, in Prima Divisione.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 17a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Heka Volley Gaglianico 3-0

(25-16/25-16/25-22)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 3, Boggiani 1, Cavaliere 8, Scoleri 3, Sola 11, Cena 4, Gariazzo ne, Damo 11, Floris 7, Fontana 8, Paniccia, Piletta 7, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una partita a senso unico, che abbiamo sfruttato per far girare tutte le giocatrici e provare più soluzioni tattiche possibile, in vista della seconda fase di campionato, ma soprattutto del match dell’Under18 di sabato prossimo. Posso solo essere soddisfatto del dato statistico, che ci vede ancora a quota 0 set persi dopo 15 partite: indice senz’altro di una buona solidità di squadra».

UNDER18

UNDER18 TST – Quarti di finale [Andata]

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Salus S2M Volley Vercelli 2-3

(23-25/28-26/25-22/10-25/8-15)

Coach Ivan TURCICH: «Di sicuro è stata una partita dai due volti, con tante cose fatte bene e tantissime fatte male. Un plauso va alle nostre avversarie. Hanno dimostrato di essere una squadra compatta e coesa: nonostante fossero sotto 2-1 ci hanno tenuto testa, giocando un quarto e un quinto set senza errori. Hanno realizzato molti ace in battuta, così come noi abbiamo patito tanto la fase di ricezione sul lungo termine. Al ritorno sarà un’altra sfida tosta, andremo da loro per ribaltare il risultato e – come abbiamo già concordato con le ragazze - lavoreremo tutta la settimana in allenamento in funzione della partita di Vercelli di sabato prossimo. Comunque, nonostante l’amaro in bocca, è stata davvero una bella partita, sofferta e combattuta: questo è il bello dello sport».

UNDER 16

UNDER16 TST – Ottavi di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo U16 Ecc 3-2

(25-21/21-25/23-25/26-24/15-8)

Coach Marco ALLORTO: «Il risultato è agrodolce. Il lato triste è che usciamo dalla competizione con il rammarico di aver sbagliato l’unica partita della stagione proprio nel momento meno opportuno, contro un avversario che si è dimostrato più solido e concreto di noi e al quale vanno i migliori complimenti. Questa partita ci lascia però anche un sorriso, perché abbiamo affrontato il match di ritorno a viso aperto e con quella voglia di riscatto che avevamo accumulato in palestra nella settimana di lavoro. In sintonia, io e coach Turcich abbiamo deciso di invertirci di ruolo, anche per dare modo alle ragazze di avere più feedback da entrambi. Abbiamo chiesto alla squadra di giocare senza il freno a mano tirato dell’andata, senza quelle paure e quegli alibi che ci hanno fatto perdere una partita che avrebbe potuto avere ben altri risvolti. Rimane la soddisfazione per la vittoria, conquistata sul campo con merito, con un gioco aperto e ordinato, con grinta e determinazione. C’è ancora molto da lavorare perché molti sono gli errori da sistemare, ma la strada è quella giusta».

UNDER14

UNDER14 TST – Ottavi di finale [Andata]

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Rosso Auto Pallavolo Ovada 1-3

(14-25/14-25/25-23/19-25)

Coach Marco ALLORTO: «Ovada si è dimostrata una squadra molto solida e valida, con tutte le caratteristiche per fare bene. Siamo state in grado di imporci nel terzo set e nel quarto siamo andate abbastanza vicine a pareggiare il computo. Usciamo dal match di andata con tanta soddisfazione e quel giusto pizzico di amarezza, che ci fa ben sperare per la partita di ritorno. Forza!».

UNDER13

UNDER13 TST – Sedicesimi di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley San Giacomo 1-3

(25-15/24-26/21-25/23-25)

Coach Alessia DIEGO: «Sono davvero molto contenta della prestazione delle ragazze. Per passare il turno serviva il “4-0”, abbiamo portato a casa il primo set e in tutti gli altri – nonostante li abbiamo persi – si è giocata un’ottima pallavolo, lo dicono anche i parziali. Siamo arrivate a un pelo dal vincere l’intera partita. Sono felice e soddisfatta del percorso e dei progressi che hanno fatto le giocatrici: siamo partite con una pallavolo davvero basilare e, piano piano, abbiamo aggiunto tanti piccoli pezzi. Un buon punto di partenza per i tornei primaverili che andremo a disputare».