Chiusura H&M a Biella, Chiorino: “Massimo supporto ai lavoratori coinvolti”

Ieri, presso la sede del Centro per l’Impiego di Biella, si è svolto un incontro con i rappresentanti sindacali per discutere della chiusura del punto vendita H&M di Biella, una cessazione di attività facente parte di un piano più ampio di chiusure e che sul territorio comporterà la perdita del posto di lavoro per 17 persone. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, l’assessore al Commercio del comune di Biella, Anna Pisani, e Elena Valvassori di Agenzia Piemonte Lavoro.

“La Regione Piemonte è consapevole delle difficoltà che i lavoratori stanno affrontando e si impegnerà a garantire loro il massimo supporto. Abbiamo già avviato un percorso di monitoraggio con Agenzia Piemonte Lavoro, il Centro per l’Impiego e il comune di Biella per sostenere ogni iniziativa che possa favorire la tutela del reddito e la ricollocazione professionale. La nostra priorità è dare risposte concrete e immediate grazie alle misure messe in campo dall'assessorato, in particolare sulla formazione. Nel frattempo voglio rassicurare che nessuno verrà lasciato indietro, la Regione è al fianco dei lavoratori ed è pronta a garantire tutto il supporto nella consapevolezza che dietro ogni singolo lavoratore ci sia una famiglia” ha dichiarato Chiorino.

“Esprimo grande rammarico per la chiusura del punto vendita e per l’impatto che questa decisione avrà sui 17 lavoratori coinvolti. Stiamo lavorando in sinergia con la Regione e il vicepresidente Chiorino per promuovere iniziative che possano garantire nuove opportunità occupazionali. Nel frattempo la nostra città continua ad avere un grande potenziale per creare un ambiente favorevole alle attività commerciali e ai professionisti che vogliono investire nel nostro territorio” ha sottolineato Pisani.