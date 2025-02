Biella, Cgil incontra H&M dopo la chiusura: “Obiettivo? Salvaguardare i posti di lavoro”

“Nei giorni scorsi ho incontrato i vertici aziendali di H&M nell’interesse dei 17 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro per la chiusura del negozio presente nel centro commerciale Gli Orsi”. A parlare Stefano Martinotti, segretario della Filcams-Cgil.

E aggiunge: “La discussione aveva due obiettivi. Primo, quello di salvaguardare i posti di lavoro, provando a immaginare un ricollocamento in altri negozi del gruppo, pur tenendo conto delle situazioni personali e familiari dei lavoratori e delle lavoratrici, in gran parte madri anche di più figli. In secondo luogo, un indennizzo che compensi i tempi di comunicazione della chiusura del negozio, praticamente avvenuta subito dopo le feste natalizie e l’inventario”.

“Dal confronto con i vertici aziendali, è emerso che non solo il negozio di Biella chiude - spiega il sindacalista di via Lamarmora -. Anche a Milano, Bolzano e Udine il gruppo ha annunciato la chiusura di un proprio punto vendita. Questo ha portato al coinvolgimento nella delicata vicenda e trattativa sindacale anche dei vertici nazionali del nostro sindacato. Altri incontri sono previsti nelle prossime settimane”.