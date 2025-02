Biella, il negozio H&M chiude a Gli Orsi: 17 dipendenti perdono il lavoro

“La multinazionale H&M, chiude - spiega Stefano Martinotti, segretario per i lavoratori del commercio della Cgil -. Ci è stato comunicato nei giorni scorsi che, nel prossimo mese di aprile, 17 tra lavoratori e lavoratrici perderanno il loro posto di lavoro perché la multinazionale dell’abbigliamento presente nel Centro Commerciale Gli Orsi lascia il territorio. Il quadro generale è molto triste, perché non pare esserci alcuna possibilità di ricollocamento per i lavoratori all’interno o nelle vicinanze del Biellese. Dipendenti, la maggior parte dei quali, sono madri con uno o più figli”.

La chiusura del negozio e la perdita dei posti di lavoro è occasione per il segretario generale della Camera del Lavoro, Lorenzo Boffa, di argomentare: “Alla luce di questa brutta notizia, credo si debba riflettere sullo sviluppo del territorio. Il comune di Biella che, nei mesi scorsi, ha aperto i negozi temporanei in via Italia, potrebbe farsi parte attiva con la multinazionale H&M e chiedere di spostarsi in centro città. Un’operazione ambiziosa e complessa ma nella direzione di salvaguardare posti di lavoro e di valorizzare il cuore del capoluogo provinciale. Sappiamo benissimo che non sarebbe semplice ma questa chiusura e conseguente licenziamento di lavoratori e di lavoratrici non può non costringerci a ripensare al futuro del nostro territorio e, soprattutto, quale rappresenti il modello economico più efficace per la qualità della vita delle persone”.