Doppio sinistro stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sono avvenuti nei comuni di Biella e Valdilana: nel primo caso, due auto si sono scontrate per cause da accertare; a Valle Mosso, invece, un mezzo ha travolto un animale selvatico spuntato all'improvviso sulla strada. In entrambi gli episodi sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito.