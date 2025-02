Tennistavolo, Splendor si aggiudica un avvincente derby in C2: bella vittoria in D2

È stato un successo all'ultimo respiro, quello dei ragazzi dell'Unipol Sai in quel di Biella, nel derby di vertice del campionato di C2. Unipol Sai piega Biella dopo un avvincente contesa, con il punto decisivo di Erick Marangone, che piega Lanza per 3 a1 e dà il punto della vittoria ai cossatesi.

In precedenza sempre Marangone si aggiudica gli scontri con Noureldin e Motta, mentre Matteo Bianchetto conquista i restanti due punti prevalendo anche lui su Mattia Noureldin e Ludovica Motta. Giornata no per Gabriele Pronesti che rimane a secco di vittorie.

In D1 MB Line cede a Novara per 4 a 2 in uno scontro combattuto e deciso dagli episodi. Di Riccardo Pegoraro e Roberto Fazzari i punti conquistati. Bella vittoria in D2 per 4 a 2 per Gentile Impianti che si impone per 4 a 2 in casa della Sisport conquistando punti preziosi in chiave salvezza. Decidono le vittorie, 2 a testa, di Roberto Marinone e Massimo Graziano.

Nel derby sempre di D2 Immobiliare Bugella cede contro il TT Biella per 5 a 1, purtroppo partita storta per i ragazzi di Roberto Fazzari che conquistano l unico punto con Riccardo Motta. Nella formazione cossatese ha esordito Francesco Bidese, che nell' ultimo combattuto incontro ha ceduto per 3 a 2 al quinto. In D3 esce inaspettatamente sconfitta Siviero manutenzione verde, cedendo 4 a 2 contro l Enjoi di Collegno in trasferta, di Andrea Saitta e Lorenzo Caschili i due punti della formazione cossatese.