Biella Rugby e le partite del weekend: gli esiti per categorie - Foto di Guglielmo Longo.

UNDER 18

16.02.25 Rugby Bergamo v Biella Rugby 29-27 (19-13)

Marcatori. Mete: Pavesi (2), Silvestrini, Parnenzini. Trasformazioni: Salussolia (2). Punizioni: Pavesi.

Biella Rugby: Rava; Parnenzini, Pavesi, Meneghetti, Pagliano (70’ Formigoni); Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Rossi (cap.),Mosca; Chtaibi (6’ Pacchiarotti), Avanzi; Novani (70’ Corcoy), Bredariol (70’ Curatolo), Silvestrini.

Edo Barbera, coach: “Sconfitta di misura e due punti in classifica. I ragazzi dimostrano per tutto il tempo a loro disposizione una disciplina lodevole. Le mete che portano Bergamo alla vittoria sono frutto di errori difensivi legati alla fisicità della compagine lombarda, ma la prova di maturità richiesta è stata pienamente superata dai nostri u18”.

UNDER 16

15.02.25 Biella Rugby v URPA 47-29 (26-14)

Marcatori. Mete: Deni, Baiguera (2), Zavarise, Grillenzoni (2), Bertone. Trasformazioni: Bertone (6).

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Baiguera, Deni, Dal Molin; Bertone, Pizzarelli; Vatteroni, Defilippi, Ruffa; Zavarise, Ghilardi; Rossi, Ferro, Protto. A disposizione: Borio, Piazza, Coda Caseia, Ben Alilou, Di Girolamo, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “L’impegno e la voglia crederci fino all’ultimo non sono bastati a Urpa. Brc ha espresso sul campo tutte le proprie capacità tecniche e la propria determinazione surclassando la compagine della provincia di Alessandria”.

UNDER 14

15.02.25 a Pasturana (Al) Pasturana v Biella Rugby 24-33

Marcatori. Mete: Balducci (4), Poli. Trasformazioni: Balducci (3), Bolzoni.

Biella Rugby: Balducci; Frigerio, Paggio, Poli, Allera; Siletti, Bolzoni; Botto Poala; Pavanetto, L. Squara; P. Squara, Scanavino, Mercandino. A disposizione: Bocca, Succio.

Edo Romeo, coach: “Partita difficile per i ragazzi che si sono trovati di fronte ad una squadra molto aggressiva. Prestazione sottotono sotto tutti i punti di vista. Partita vinta, ma faticando molto. Buona la difesa, unica nota positiva”.

UNDER 12

15.02.25 a Novara, Festa del Rugby con: Brc, Novara, Vercelli, San Mauro, Alessandria

Biella Rugby Verde: Andreotti, Baiguera, Corchia, Gnesotto, Guerrini, Mantovani, Masi, Scaramal, Ubertalli, Vella.

Biella Rugby Gialla: Caneparo, Chiodelli, Finotto, Leonzio, Milotta, Paiato, Pietrini, Racanelli, Tagliabue.

Francesco Casini, coach: “Splendida giornata di rugby. I ragazzi migliorano esponenzialmente di settimana in settimana. Tutto lo staff è contento del lavoro svolto e dei ragazzi che sono stati impeccabili”.

UNDER 10

15.02.25 ad Aosta, Festa del Rugby con: Brc, Aosta, Volvera, Ivrea

Biella Rugby: Dama, Liprandi, Oldrini, Pegoraro, Poverello, Quaregna, Serio, Bertone, Lacagnina, Somdravi.

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione dei piccoli orsetti che hanno messo impegno e dedizione dimostrando di aver imparato quanto provato in allenamento”.

UNDER 8

15.02.25 ad Aosta, Festa del Rugby con: Brc, Aosta, Volvera, Ivrea

Biella Rugby: Heery, Mello, Borrione, Valenti, Pavanati, Serio.

Veronica Sellone, coach: “Nulla da dire oggi ai nostri orsetti, noi allenatori siamo super contenti dei progressi che stiamo venendo in campo da parte dei nostri giocatori. Ci sono alcune cose sulle quali dobbiamo migliorare ma nulla da dire se non, bravissimi. Bellissima giornata piena di divertimento”.

OLD

15.02.25 Biella Rugby v Rugby Monza 10-25

Marcatori. Mete: Pozzati, Cocimano.

Biella Rugby: Mautino; Grandi, Heery, Messina, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Mainardi; Vatteroni, Martino, Cocimano. A disposizione: Guadagnuolo, Raisi, Drouillard, Fusaro, Grillenzoni, Clerico, Pietrini, Torre, Givone, Andreotti, Italiano, Pozzo, Sappino.

Silvio Ceccato, coach: “Una bella partita. Sono contento della nostra difesa che oggi ha concesso poco. Le mete subite sono arrivate da nostri errori con la palla in mano. Abbiamo iniziato molto bene in maniera ordinata per la prima parte di gioco, poi ci siamo un po’ disuniti e i nostri avversari sono stati bravi ad approfittarne. Dobbiamo migliorare sulla capacità di marcare mete”.

Daniele Vatteroni, TM: “Una rosa decimata tra influenze ed impegni lavorativi, ha condizionato gli ultimi venti minuti, quando la stanchezza ed il nervosismo hanno fatto perdere la partita al Biella. Peccato, ci rifaremo alla prossima”.

III di Campionato Old (in mete): Rovato - Brescia 3-2; Biella - Monza 2-5; Como – Asti 6-0; Bergamo – Torino 8-2.

Classifica. Monza punti 16; Brescia 15; Como 12; Rovato* 9; Bergamo 7; Biella 5; Asti 4*; Torino 2. * = 1 partita in meno.