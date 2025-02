Pallavolo, l'ennesimo ostacolo per Bonprix TeamVolley: arriva Alessandria

Il calendario del girone nazionale di Serie B2 non concede requie al Bonprix TeamVolley. Il momento non è semplice, ma bisogna stringere i denti: il prossimo avversario ha forti ambizioni di promozione. Sabato alle 20.30, a Lessona arriva Alessandria Volley, guidato in panchina dal grande ex Alessio Bellagotti.

Il commento del vice-allenatore, Paolo Salussolia: «Altra partita tosta. Dopo quella di Settimo Torinese, in cui siamo scese in campo troppo sottotono, abbiamo l’occasione di reagire prontamente contro una delle prime della classe. Alessandria arriva a Lessona conscia di non poter più sbagliare, dopo aver perso in casa contro Chieri. Hanno un roster lungo, potente, esperto e ulteriormente arricchito nel periodo invernale con alcuni innesti importanti. All’andata avevamo giocato una partita di alto livello ed è esattamente il tipo di prestazione che vogliamo ripetere, sperando ovviamente di cambiare il finale. Per costruirla, in settimana dovremo cercare di ritrovare compattezza, stabilità tecnica e la giusta applicazione del piano-partita. Tutte cose che sono mancate contro Lilliput e che finiscono per condizionarci anche l’umore. Sabato sarà un’altra storia».

Aggiunge la schiacciatrice Letizia Gualinetti: «Sarà difficile, ma lo sappiamo già. Siamo reduci dalla peggior prestazione della stagione, almeno finora; soprattutto a livello emotivo, abbiamo sofferto molto senza mai essere in grado di aggredire la partita. Questo ci fornisce ancora più carica per questo match, che oltre ad essere in casa nostra ci vede opposte ad una grande squadra. Siamo pronte e ci stiamo allenando bene. Anche Alessandria arriva da un brutto ko, ma hanno due nuove giocatrici che potranno fare la differenza. Dovremo stare concentrate su di noi, su quello che possiamo dare a livello caratteriale, facendo il meglio possibile. Guardiamo alla prestazione e ad arrivare al sabato con la testa giusta, al netto del fatto che loro siano una delle squadre più forti. Il risultato si vedrà».