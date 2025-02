Calcio, la proposta: “Intitoliamo campo sportivo a Lorenzo Mazzia”

Passano gli anni ma la memoria di Lorenzo Mazzia è più viva che mai. In tanti, infatti, ricordano le gesta dell'indimenticabile capitano della Biellese, scomparso il 29 dicembre 2010, a 42 anni, a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Ed è notizia di questi giorni la proposta di intitolargli il campo sportivo di corso 53° Fanteria, a Biella, dove oggi i lanieri disputano gli incontri casalinghi di Eccellenza. L'iniziativa, portata avanti dal Movimento 5 Stelle, punta ad onorare la figura della storica bandiera bianconera, che vanta 557 presenze all'attivo in gare ufficiali. “Lorenzo Mazzia è stato il calciatore più rappresentativo della Biellese del recente passato – spiega Giuseppe Paschetto, coordinatore provinciale del M5S - Per 8 stagioni consecutive è stato capitano della squadra anche negli anni della Serie C. Ci è sembrato doveroso proporre di rendergli omaggio affinché il suo nome sia ricordato per sempre intitolandogli lo stadio di Corso 53° Fanteria. Per un giocatore che ha dato tanto alla Biellese un segno di gratitudine di tutta la città. Con Domenico Remorini (referente dello sport per il M5S ndr) ci si è trovati subito d’accordo nel fare questa proposta al Comune. Attraverso il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle formalizzeremo la richiesta che contiamo possa essere accolta di buon grado”.

Sul tema è intervenuto anche l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Parliamo di una colonna della Biellese, la cui memoria va preservata con gesti e atti significativi. Già anni fa, avevamo apposto una targa all'ingresso degli spogliatoi dello Stadio Pozzo proprio per rammentarne la persona e lo sportivo che è stato. Sono lodevoli le iniziative volte a dare il giusto tributo a Lorenzo, non resta che definire i dettagli e le modalità. Sicuramente ci saranno incontri con i soggetti preposti per meglio definire questa proposta”.