Rugby, a Biella il raduno azzurro femminile

Ancora una volta la Federazione Italiana Rugby sceglie Biella per un raduno azzurro. Nei giorni scorsi il tecnico Diego Saccà ha convocato le 30 atlete che dal 13 al 16 febbraio prenderanno parte al raduno nazionale U18 femminile di Biella. Un incontro intenso che culminerà, nella mattinata di domenica con l’allenamento congiunto alla selezione francese AURA/PACA.

Il raduno di Biella è finalizzato alla preparazione del Festival di categoria, in programma ad aprile a Londra. Filippo Musso, presidente Biella Rugby: “La scelta di Biella come punto di riferimento per le Nazionali del rugby non è una novità, il nuovo lavoro che andranno a svolgere sui nostri campi le selezioni di Italia e Francia femminili, è una medaglia in più che si aggiunge ad un medagliere gialloverde già molto ricco. Biella è considerato il ponte naturale verso la Francia per prossimità territoriale e questo è un dettaglio importantissimo, ma anche l’impianto che mettiamo a disposizione è all’avanguardia e assolutamente all’altezza del ruolo che sempre più spesso ricopre: quello di appoggio per le Nazionali. Al netto della struttura, Fir è consapevole che appoggiandosi a Biella, affida i propri atleti e le proprie atlete a personale esperto e preparato a gestire raduni collegiali e partite di livello. Questo ci rende orgogliosi, una volta in più, di ospitare maglie Azzurre e, in questa occasione, di ospitare la selezione francese che porterà in città un po’ di aria l’oltralpe. Anche per le atlete francesi la trasferta a Biella non rappresenta una prima volta, basta ricordare che il Sei Nazioni per la Francia femminile iniziò a Biella nel 2008, da quel momento molte altre realtà francesi hanno raggiunto le nostre strutture per giocare o condividere esperienze proprio a Biella”.