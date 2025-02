AVIS Biella, assemblea per il nuovo direttivo: metà degli eletti hanno meno di 40 anni

L’AVIS Comunale di Biella si prepara a voltare pagina con il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028. Dopo otto anni alla guida dell’Associazione, il presidente uscente Lorenzo Tivelli lascia il testimone, con un bilancio più che positivo.

I numeri sono stati illustrati nel corso della partecipatissima assemblea annuale dei soci svoltasi lo scorso giovedì a Sandigliano; l'Associazione ha registrato un costante incremento nel numero di donatori e donazioni. Nel 2021, l’associazione ha raccolto oltre 4.300 donazioni, con 182 nuovi volontari, portando il totale a 3.543 donatori attivi. Un risultato consolidato negli anni e che nel 2024 ha portato la sezione di Biella a superare i 3800 soci con un aumento di 140 iscritti e di quasi il 20% in otto anni.

«Sono stati anni intensi e ricchi di soddisfazioni – ha dichiarato Tivelli –. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire l’autosufficienza di sangue per il nostro territorio, sensibilizzando sempre più persone sull’importanza della donazione. Il merito di questi risultati va a tutti i volontari e ai donatori che, con generosità, hanno contribuito alla crescita dell’associazione. Un sentito ringraziamento a tutti i membri del Consiglio Direttivo e alla segretaria di sede Federica Provasi che con passione e dedizione contribuisce al successo della nostra missione».

Le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo si sono svolte il 6 e l’8 febbraio 2025, coinvolgendo soci e volontari. Il nuovo presidente sarà chiamato a proseguire il lavoro, affrontando le nuove sfide della donazione di sangue in un contesto sempre più dinamico e complesso. Tra le iniziative promosse negli ultimi anni, AVIS Biella ha collaborato con istituzioni locali, organizzato campagne di sensibilizzazione e istituito borse di studio per giovani donatori meritevoli.

«I giovani rappresentano il futuro della donazione – ha sottolineato Tivelli – e investire su di loro significa garantire continuità e solidarietà nella nostra comunità. Il percorso nelle scuole iniziato tre anni fa sta dando grandi risultati. E'un orgoglio per me vedere entrare in Consiglio giovani talentuosi» , infatti metà degli eletti hanno meno di 40 anni, una realtà più unica che rara vista la diffusa difficoltà a rinnovare queste cariche di impegno attivo nel volontariato.

Il comitato elettorale,presieduto da Valentino Moda, ha reso pubblici sul sito dell'associazione i risultati dello scrutinio: Tivelli Lorenzo 90 - Comella Chiara 81 - Acconci Lucia 65 - Napolitano Valeria 60 - Bertoglio Giovanni 59 - Duso Alessandro 58 - Aimone Nicolà Andrea 54 - Gariazzo Claudio 48 - Nalin Fabio 43 - Vergani Anna 42 - Barbero Davide 41 - Bertazzo Bruno 38 - Tolisano Ramona 37 - Lucia Tiziano 34 - Logoteta Dino 32 - Magliola Michele 32 - Morello Franco 29 - Pernici Alberto 29 - Mastropierro Angela 27.

L’associazione attende ora l’ufficializzazione dei risultati delle elezioni e l’insediamento del nuovo direttivo prevista per il 25 febbraio, che avrà il compito di portare avanti la missione di AVIS Biella, nel segno della solidarietà e dell’altruismo. All'assemblea hanno partecipato i vertici ASL, il direttore sanitario dell'Avis dott. Gennaro Mascaro e il presidente di Avis Piemonte Luca Vannelli.