Banca del giocattolo: "Chi versa gioia...preleva amore"

La Banca del Giocattolo è un'iniziativa solidale che da anni porta gioia ai bambini e alle famiglie in difficoltà, alle associazioni, alle scuole e agli ospedali, attraverso la raccolta e la distribuzione di giocattoli usati in ottimo stato e nuovi. Nata con l'obiettivo di dare una seconda vita ai giocattoli inutilizzati, l'associazione si basa su un principio semplice ma potente: dare ai più piccoli la possibilità di giocare, indipendentemente dalle difficoltà economiche delle loro famiglie.

Grazie al lavoro di volontari appassionati, la Banca del Giocattolo recupera giochi donati, li seleziona, li pulisce e li redistribuisce a famiglie bisognose, comunità per minori e associazioni che operano nel sociale. Oltre alla solidarietà, l'iniziativa promuove anche un messaggio di sostenibilità, sensibilizzando alla riduzione degli sprechi e al riuso consapevole degli oggetti.

Periodicamente vengono organizzate raccolte e giornate di distribuzione, con eventi dedicati ai bambini per regalare loro un momento di felicità e condivisione.

Chiunque può contribuire al progetto donando giocattoli in buono stato o offrendo il proprio tempo come volontario. L'associazione, che non ha introiti di altro tipo, ha anche necessità di essere sostenuta economicamente per provvedere almeno alle spese delle utenze delle due sedi, Biella e Valdilana e confida nella sensibilità delle aziende del territorio che possono contribuire concretamente affinchè questa realtà continui a vivere ed operare per il sorriso di tanti bambini.

info: bancadelgiocattolo@gmail.com