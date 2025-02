Biellese e Gaglianico uniscono le forze: nasce una collaborazione per la crescita dei giovani QUI LA VIDEO DIRETTA DELL'EVENTO

Nell’auditorium comunale di Gaglianico è stata ufficialmente sancita la collaborazione tra la Biellese e il Gaglianico, un accordo pensato per favorire la crescita dei giovani sia dal punto di vista tecnico che educativo. Il progetto prevede un confronto costante tra gli allenatori delle due società, con l’obiettivo di migliorare la formazione dei ragazzi coinvolti.

A dare il via alla serata è stato il sindaco di Gaglianico, Paolo Maggia, che ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova sinergia: «Sono felice e orgoglioso di vedere l’US Gaglianico avviare una partnership con la Biellese. Come amministrazione, investiamo energie e risorse per la crescita dei giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità. Mi auguro che questa collaborazione possa dare risultati concreti per tutto il territorio».

Sul palco, il presidente del Gaglianico, Giuseppe Bifermino, accompagnato dal vicepresidente Dario Seu, ha sottolineato l’importanza storica di questo evento: «Nella nostra provincia non si era mai vista un’intesa di questo tipo. Essere scelti da una realtà prestigiosa come la Biellese è motivo di grande soddisfazione. Questo progetto rappresenta un traguardo significativo per il nostro club, composto da persone che ogni giorno lavorano con dedizione per far crescere la società».

Sulla stessa linea il presidente della Biellese, Alessandro Blotto: «Credo fermamente che dietro ogni società solida ci siano persone serie e appassionate. Il nostro obiettivo è mettere i giovani al centro del progetto, un principio che ora condividiamo con il Gaglianico e che spero possa essere seguito anche da altre squadre del territorio. Collaborare, unire le forze e confrontarsi è la chiave per costruire qualcosa di importante».

Dal punto di vista tecnico, il mister della Biellese, Luca Prina, ha posto l’accento sulla necessità di valorizzare al massimo i talenti locali: «Negli ultimi anni, il nostro territorio non ha espresso tutto il suo potenziale nella formazione dei giovani calciatori. La Biellese vuole essere un punto di riferimento per chi pratica questo sport, offrendo strumenti e competenze per aiutarli a raggiungere il massimo delle loro possibilità. Sono certo che la collaborazione con il Gaglianico sarà un’esperienza stimolante, basata su confronto, crescita e condivisione di idee».

Anche il vicepresidente bianconero, Matteo Cagliano, ha evidenziato la portata di questo progetto: «Questa non è una semplice collaborazione, ma l’inizio di qualcosa di significativo. Negli anni ’90 la Biellese era un punto di riferimento non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile, e vogliamo tornare a dare ai ragazzi un percorso di qualità. Lo sport è una scuola di vita: anche chi non arriverà al professionismo porterà con sé un bagaglio di esperienze prezioso. Nel Gaglianico abbiamo trovato persone serie e competenti, con cui siamo certi di poter costruire un futuro solido».

A conclusione dell’evento, il Gaglianico ha voluto rendere omaggio a mister Angelo Corinno Granai, allenatore che nella scorsa stagione ha guidato la squadra alla salvezza e figura storica della Biellese, prima come giocatore e poi come tecnico. Il presidente Bifermino gli ha consegnato una targa con una dedica semplice ma carica di significato: «Un semplice ringraziamento».

