Servizio Civile, AISM Biella cerca giovani

La Sezione AISM di Biella, sita in Via Piave 11/C, sta ricercando giovani dai 18 ai 28 anni disponibili a fare un anno di servizio civile in AISM: ci sono 2 posti ordinari e 1 posto riservato a persone con sm o patologie similari, la scelta è tra 2 progetti: #AttoriDelCambiamento: per una comunità inclusiva e solidale e #Smuoviamoci: relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale.

C'è tempo fino al 18 febbraio, alle 14, per fare la domanda online. L’impegno è di 25 ore settimanali e viene corrisposto un assegno di servizio civile mensile di euro 507,30.