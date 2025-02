TeamVolley inarrestabile: il settore giovanile in corsa per le finali FOTO

TeamVolley inarrestabile: il settore giovanile in corsa per le finali.

Giorni intensi e soddisfacenti per il Settore Giovanile del TeamVolley, che iscrive tutte le sue formazioni alle varie fasi finali. In Prima Divisione, il Botalla infila la quattordicesima vittoria in altrettante partite (42 set vinti, 0 persi) annichilendo le rivali biellesi in un derby senza storia.

Buon esordio ai playoff per Under18 e Under16: il Generali vince l’andata degli ottavi in trasferta, mentre il De Mori si prende lo spareggio ed accede al tabellone finale con le migliori sedici squadre del Territoriale (prossimo avversario: le novaresi del Volley San Giacomo).

Ottime notizie anche dall’Angelico Under14, che nonostante il turno di riposo ha potuto festeggiare il primo posto ufficiale nel girone: nel preliminare sfiderà (con il vantaggio del campo) la Virtus Alessandria.

Per chiudere le più piccoline, tutte targate Conad: l’Under13 affronterà a sua volta il Volley San Giacomo nei sedicesimi di finale, mentre le tre formazioni dell’Under12 hanno disputato a Gaglianico la seconda giornata di campionato.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST - 15a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Virtus Biella 3-0

(25-17/25-11/25-13)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 1, Boggiani 1, Cavaliere 2, Scoleri 12, Sola 13, Cena 4, Gariazzo ne, Damo 7, Floris ne, Fontana ne, Paniccia 1, Piletta 11, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Il libero Rebecca GUZZO: «Era lo scontro diretto: prima contro seconda. Nonostante il divario di punti in classifica molto ampio, nel primo set le avversarie sono riuscite a tenerci testa. Dal secondo parziale e fino alla fine della partita siamo poi riuscite ad imporre il nostro ritmo, limitandole ad un quoziente-punti molto basso. Ci siamo divertite e ci prepariamo alla prossima partita. Siamo a metà del nostro percorso, non vediamo l’ora che arrivi la fase finale della stagione, con partite più toste e pesanti da giocare».

UNDER18

UNDER18 – Ottavi di finale TST [Andata]

Palestra “G. Rodari” di Novi Ligure (AL)

Gulliver Novi Pallavolo U18F – GENERALI TEAMVOLLEY 1-3

(25-19/20-25/16-25/15-25)

La palleggiatrice Giorgia STRANO: «Abbiamo vinto 3-1, ma devo ammettere che il primo set è stato davvero difficile. Non siamo entrate in campo con la giusta energia e abbiamo commesso troppi errori. Siamo sembrate un po’ fuori ritmo e Gulliver ne ha approfittato. Dal secondo set in poi, ci siamo decisamente svegliate: abbiamo cominciato a giocare con più intensità, concentrandoci su ciò che dovevamo fare. Ad ogni parziale, sentivamo di crescere e alla fine abbiamo ribaltato la partita. Una vittoria che abbiamo voluto tanto, dopo un avvio deludente».

Coach Ivan TURCICH: «Ci tengo a fare i complimenti a tutta la squadra. Le ragazze hanno saputo interpretare al meglio le indicazioni, modificando lo stile di gioco per limitare l’avversario in maniera esemplare. Non è facile in un settore giovanile – se non di alto livello – avere delle giocatrici che sappiano capire al volo le richieste, mettendole subito in pratica».

UNDER16

UNDER16 – Turno preliminare TST

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Gavi Pozzolo Volley 3-0

(25-19/25-8/25-21)

Coach Ivan TURCICH: «Era il turno preliminare per accedere al tabellone degli ottavi. Giocavamo contro Gavi, formazione che si era classificata abbastanza bene nella classifica avulsa. Di certo, abbiamo vissuto un primo e un terzo set di difficoltà, dovuta a errori di disattenzione e cali mentali. Un susseguirsi di buoni alti e catastrofici bassi, che ci hanno creato problemi nel distanziare le avversarie. Prendiamo le note positive del secondo parziale, in cui siamo state in totale controllo: una grande prestazione difensiva delle nostre centrali, che hanno totalizzato 6 muri-punto nel singolo set. Partiamo da quello, ma c’è da migliorare l’approccio mentale al resto della partita».



UNDER12 4vs4

UNDER12 4vs4 Girone F - 2a giornata

Palestra delle Scuole medie di Gaglianico (BI)

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BLU 2-1

(15-3/13-15/15-10)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0

(15-4/15-7/15-4)

CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – Virtus Biella 2-1

(15-9/10-15/15-6)

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(10-15/6-15/12-15)

CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(5-15/1-15/2-15)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA 3-0

(15-7/15-12/15-11)

Coach Alessia DIEGO: «Le due formazioni Azzurra e Bianca sono alla prima esperienza. Stanno vivendo il passaggio dal minivolley, dove si ferma la palla, alla categoria Under12, in cui non si può più fare. Tre di loro fanno addirittura 4a elementare, hanno un anno in meno e stanno giocando con compagne più grandi. La Blu invece è alla seconda annata in Under12, sono quelle più “esperte” perché hanno già provato questo campionato. L’obiettivo per tutte è avvicinarsi alla pallavolo dei grandi, in modo graduale e step by step. Di conseguenza, la richiesta tecnica inizia, piano piano, ad alzarsi».