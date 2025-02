Sembra proprio che non siano gravi le condizioni di salute della ragazzina che, nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14 a Biella. In breve tempo, la giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per gli accertamenti di rito.