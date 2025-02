Giorni di festa a Valdengo tra eventi e cene con tutta la comunità

Grande partecipazione a Valdengo per i quattro giorni di festa in onore del santo patrono Biagio. Giornate ricche di eventi e appuntamenti come l'inaugurazione del nuovo padiglione al polivalente, già riportato in un precedente articolo. 530 le persone presenti, tra commensali e volontari, alla cena di sabato sera.

Domenica, alle 10.30, si è tenuta la Santa Messa Solenne con la partecipazione dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni, unita all'intrattenimento musicale della Banda di Valdengo. Infine, lunedì, alle 20, ha avuto luogo anche la memoria liturgica.