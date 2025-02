A Valdengo inaugurato il polivalente in ricordo di Maurizio Botta FOTO Davide Finatti per newsbiella.it

Giorni di festa a Valdengo per la festa patronale di San Biagio. E dopo il concerto di ieri venerdì 31 gennaio nella chiesa parrocchiale, questa sera c'è in programma la cena inaugurale del nuovo padiglione in ricordo di Maurizio Botta, mancato a 73 anni a novembre, molto conosciuto in paese per il suo impegno al torneo delle frazioni, nel gruppo Amici Sportivi nella Banda Musicale. Per l'occasione è stata posata anche una targa commemorativa.

Grande festa quindi questa sera con 500 persone che parteciperanno alla cena comunitaria e domani alle 10,30 ci sarà la Santa Messa Solenne con la partecipazione dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni. Ci sarà anche l'intrattenimento musicale della Banda di Valdengo.