Città Studi Biella dà il via al primo Workshop sulla Sicurezza

Città Studi Biella propone un nuovo ciclo di incontri dedicati all'aggiornamento annuale per RSPP e ASPP, con il primo workshop previsto per il 12 marzo 2026. Questo evento, intitolato “Workshop Sicurezza 2026”, si focalizzerà sull'importante Accordo Stato-Regioni, introducendo ai partecipanti l'applicazione del ciclo di Deming (PDCA) e dell'approccio Lean Six Sigma nella formazione. In un contesto in continua evoluzione, la sicurezza sul lavoro diventa un argomento sempre più cruciale. Con l'Accordo Stato-Regioni del luglio 2025, il miglioramento continuo è ora uno strumento fondamentale per garantire qualità ed efficacia nella formazione.

Città Studi Biella supporta i professionisti nel loro percorso di cambiamento attraverso questo workshop pratico, che si concentrerà sull'ottimizzazione dei processi formativi in base alle metodologie Lean Six Sigma. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come tradurre le normative in valore aggiunto per le aziende, migliorando la progettazione didattica. Il workshop si svolgerà dalle 8.30 alle 12.30 presso Città Studi Biella e affronterà una vasta gamma di argomenti.

Inizierà con un'introduzione al ciclo di Deming, noto anche come PDCA, che rappresenta un approccio strategico per il miglioramento continuo, e alla metodologia Lean Six Sigma, particolarmente utile per ottimizzare processi e ridurre sprechi. I partecipanti avranno l'occasione di esplorare come queste tecniche possono essere applicate in modo pratico nel settore della formazione, specialmente in relazione alla salute e sicurezza. Si discuterà anche dell'importanza della qualità, ponendo la domanda cruciale su come misurarla efficacemente nel contesto formativo. Questo porterà all'analisi dei fabbisogni formativi, evidenziando la rilevanza della "Voce di Cliente" (VOC), che consente di comprendere meglio le esigenze e le aspettative di chi partecipa ai corsi. Inoltre, si approfondirà il processo di progettazione della formazione all'interno di Città Studi, per garantire che le attività formative siano allineate alle necessità degli utenti. Sarà dato spazio anche all'aspetto dell'erogazione della formazione, discutendo le modalità più efficaci per raggiungere gli obiettivi didattici. Un focus particolare sarà dedicato al monitoraggio e alla valutazione della qualità della formazione, elementi chiave per garantire risultati soddisfacenti. Infine, si parlerà del riesame delle attività e dell'attuazione di misure e interventi correttivi, un passaggio essenziale per promuovere un ciclo di miglioramento continuo, assicurando che ogni fase del processo formativo sia costantemente affinata e ottimizzata.

“La qualità e l’efficacia della formazione in salute e sicurezza sul lavoro- afferma Alberto Lichene, relatore del workshop e esperto in miglioramento continuo- dipendono dall’adozione di modelli organizzativi interni da parte dei formatori. È fondamentale implementare un ciclo di garanzia e miglioramento della qualità. Il metodo più appropriato per raggiungere questo obiettivo è gestire qualitativamente i processi di formazione, garantendone il controllo e la supervisione. Il ciclo PDCA di Deming rappresenta il paradigma metodologico e concettuale più diffuso per la gestione di tali processi, articolandosi in quattro fasi: PIANIFICAZIONE (Planning), REALIZZAZIONE (Do), MONITORAGGIO (Check) e RIESAME CON ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act)”.

Al termine dell'incontro, Città Studi presenterà la nuova organizzazione del settore Sicurezza e le iniziative destinate a rendere tangibili i principi di miglioramento continuo trattati durante il workshop. Il workshop è valido per l'aggiornamento obbligatorio per ASPP e RSPP, e riconosciuto anche per CSP/CSE e Formatori Sicurezza. Inoltre, saranno disponibili voucher dedicati per questa prima edizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella in corso G. Pella 10 tel 015 8551111/89 formazione.sicurezza@cittastudi.org