Scontro ai vertici per Biella Rugby: seconda in classifica sfida Parabiago per conquistare la vetta.

Dopo più di un mese, Biella torna a calcare il terreno amico e lo fa in un’occasione importante: lo scontro diretto contro la capolista Parabiago. Biella si presenta all’appuntamento da seconda della lista con sei punti di scarto dai lombardi e due sole partite perse: la seconda sconfitta è relativa al match con Avezzano, la prima invece risale alla seconda giornata di campionato ed è arrivata per mano dei prossimi avversari. L’unico inciampo dei gialloverdi durante tutto il girone di andata.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Abbiamo digerito a fatica l’ultima sconfitta che abbiamo cercato di analizzare a fondo. Le cose che non hanno funzionato sono state molte più del solito, soprattutto dal punto di vista caratteriale e dell’attitudine. Fortunatamente dopo solo sette giorni abbiamo la possibilità di riscattarci e di farlo contro una bellissima squadra che è Parabiago davanti al nostro pubblico. Una sfida molto stimolante. È da più di un mese che non giochiamo in casa, arriviamo da due trasferte lunghe e impegnative, siamo tutti contenti di tornare ‘a casa’. Sappiamo che Parabiago è un’ottima squadra, e il primato in classifica lo dimostra. Ha ottimi punti di forza tra gli avanti, un buon dieci e buoni trequarti. Una squadra completa che ha dominato il girone di andata, sta a noi affrontarli con la massima voglia e la massima determinazione per provare ad avere la meglio. Il gruppo squadra è molto unito, seppur dispiaciuto della recente sconfitta. Sappiamo che nel corso di una stagione i momenti no possono succedere, sta a noi tirarci su subito affrontando Parabiago dando il cento per cento, perché di sicuro non basterà il novantanove per batterli. Spero di vedere più gente possibile in tribuna perché abbiamo davvero bisogno di tutto il sostegno possibile”.

Kick off alle ore 14,30 .

Serie A girone 1. XI giornata – 01.02.2502. Rugby Paese – Cavalieri Union Prato Sesto. 02.25. U.R. Capitolina – Avezzano; Verona - Petrarca Padova; Cus Torino – Rugby Milano; Biella Rugby - Parabiago.

Classifica. Parabiago punti 43; Biella Rugby 37; Rugby Paese 34; Verona Rugby 32; Petrarca Padova 31; Cus Torino 21; UR Capitolina 18; Cavalieri Prato Sesto e Avezzano 17; Rugby Milano 12.