Rugby, trasferta per Biella: sarà sfida con Milano

Ultimo impegno prima dello stop di due settimane dedicato ai festeggiamenti della Pasqua, penultimo della stagione regolare: domenica Biella Rugby giocherà in trasferta contro Rugby Milano.

Forti della vittoria contro Petrarca, conseguita domenica scorsa sul campo di casa, e del secondo posto riconquistato nella lista di girone, i gialloverdi si apprestano ad incrociare gli scudi con il fanalino di coda, reduce a sua volta da una sconfitta patita ad Avezzano, la tredicesima della stagione. Nello scontro diretto del girone di andata, Biella aveva avuto la meglio conseguendo il punteggio di 41-20.

Alberto Benettin, head coach Brc, commenta così: “Domenica affrontiamo l’ultima trasferta della regular season, andiamo ad giocare contro Milano, una squadra temibile, nonostante non abbia fatto la sua stagione migliore. Una squadra che se coglie spazio non esita a prenderselo e che in passato ci ha messo più volte in difficoltà. Ci prepariamo ad affrontare una partita che al di là delle facili letture, potrebbe dimostrarsi dura. Cercheremo di mettere pressione dal primo minuto e di non lasciare spazio al loro gioco. È la fine della stagione e com’è normale a questo punto, qualche giocatore è in recupero. Penso di lasciare spazio in rosa a qualcuno che quest’anno ha giocato un po’ meno affinché possa dimostrare di essere all’altezza e di giocarsi un posto per i playoff”.

Kick off alle ore 15.30.

Serie A girone 1. XVI giornata – 06.04.2025. Petrarca Padova – UR Capitolina; Cavalieri Prato – Cus Torino; Paese - Verona; Rugby Milano - Biella Rugby; Avezzano – Parabiago.

Classifica. Parabiago punti 70; Biella Rugby 58; Rugby Paese 53; Verona 50; Petrarca Padova 42; UR Capitolina 38; Cus Torino 37; Cavalieri Prato Sesto e Avezzano 29; Rugby Milano 18.