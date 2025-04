La Società Ginnastica Lamarmora, campionato Regionale Silver di ginnastica ritmica

Il secondo appuntamento stagionale del Campionato Regionale Silver di ginnastica ritmica, categoria LB1, si è svolto domenica 30 marzo al

Palalancia di Chivasso. A rappresentare in gara la Società Ginnastica Lamarmora, sono state Maddalena Calcagno ed Elena Janni, entrambe nella categoria Juniores 1. Il programma, che prevedeva due esercizi a testa, era lo stesso già presentato nella prima prova, corpo libero e palla per Maddalena e fune e clavette per Elena. Entrambe hanno eseguito gli esercizi secondo le loro possibilità, senza falli importanti, ma solo con qualche piccola sbavatura. Forse avrebbero potuto essere un po' più incisive nelle loro esecuzioni, ma bisogna tener conto che solo la settimana scorsa avevano gareggiato su un programma completamente diverso, quello di Insieme, e pertanto è venuta un po' a mancare la continuità nella preparazione di questi esercizi. Al termine della competizione sono risultate rispettivamente ottava e decima a pochissimi decimi una dall'altra, su 26 ginnaste in gara. Per quanto riguarda la classifica per attrezzo Maddalena è giunta prima al corpo libero e settima alla palla mentre Elena è risultata terza alla

fune e quarta alle clavette .

Soddisfatte sia le ginnaste che le loro allenatrici, Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati e la coreografa Alessandra Ceccato.

Ma la stagione agonistica non è finita e perciò continuano gli allenamenti perché a breve scenderanno in pedana altre ginnaste: prima Caterina Sant'Angelo livello LC e poi Beatrice Frassá livello LD. Per il 27 di aprile è anche previsto il ritorno della giovane Anna Baiolini, che è stata per lungo tempo lontana dai campi di gara a causa di un grave infortunio.

Le ginnaste si allenano stabilmente presso il Palalamarmora, splendida struttura sportiva polifunzionale che propone corsi per tutti i livelli

e tutte le età di varie discipline sportive e di varie tipologie di fitness. Invitiamo gli interessati a rivolgersi alla nostra segreteria per avere

ulteriori informazioni in merito.