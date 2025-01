TeamVolley, esame difficile per la Bonprix: arriva Moncalieri

Dopo un weekend di pausa, la Serie B2 nazionale riparte con la prima giornata del girone di ritorno. Per il Bonprix TeamVolley questa volta non sarà semplice difendere l’imbattibilità del fortino di Lessona. Avversaria di serata – sabato alle 20.30 – è la Ascot Moncalieri ToPlay, terza in classifica e motivata a tenere il ritmo delle prime due.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Inizia per noi un trittico di partite ad elevato coefficiente di difficoltà, che potrebbe tuttavia rilanciare quelle ambizioni di alta classifica uscite ammaccate dalle prime due gare dell'anno. Moncalieri è in piena bagarre playoff e non si può permettere altri passi falsi dopo l'inciampo casalingo con Alba. La gara d'andata ha detto diverse cose interessanti. Mi riferisco alla loro forza offensiva e alla varietà di soluzioni messe in campo da un gruppo in larga parte affiatato, abituato da tempo a lavorare insieme. Penso però, anche e soprattutto, a quello che abbiamo fatto vedere noi, ossia la capacità di ribattere colpo su colpo alle loro ondate, mettendole alla frusta per lunghi tratti. A Moncalieri lo scarto finale era stato di soli 7 punti totali. Questo significa che sarà fondamentale questa consapevolezza per “esserci”, per avere le capacità di ribaltare quel piccolo divario sfruttando il lavoro di questi mesi, la nostra identità e la spinta del pubblico di casa».

Aggiunge la palleggiatrice Benedetta Daffara: «L’ultimo weekend di riposo è stato funzionale, sia a livello fisico che mentale. In ogni caso, abbiamo recuperato prontamente lo stop di sabato scorso con un quarto allenamento, nella serata di lunedì. Siamo orientate a raggiungere la nostra miglior condizione possibile. L’obiettivo della squadra è quello di riuscire a ripartire con il piede giusto, in questo girone di ritorno».