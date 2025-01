Nel Biellese nuovi casi di truffa a opera di finte Forze dell’Ordine. Nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio, un uomo si è finto maresciallo dei Carabinieri presentandosi a casa di una donna del ’41, riferendo che il figlio, a seguito di un incidente stradale, era stato trattenuto in caserma. È con questa scusa che il malvivente avrebbe rubato contanti e una quantità di monili in oro non meglio definita.

I Carabinieri ora indagano sull’accaduto.