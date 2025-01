La 1B delle medie di Chiavazza ne "Il giorno della Memoria": "Vi invitiamo a riflettere"

Alla comunità scolastica di Biella II

Carissimi, in occasione de “Il Giorno della Memoria”, vogliamo ricordare gli orribili errori commessi dai nazisti. Il nostro è un invito a riflettere perché non si ripetano tragedie di questo genere. Le guerre fanno morire tante persone e ognuna avrà lasciato un pezzo di cuore molto amato. Siamo tutti uguali e uccidere nel nome del razzismo significa fare del male al mondo intero. La storia che studiamo è piena di tragedie e siamo stanchi di sentire parlare di vittime. Ancora oggi si commettono crimini contro l’umanità e crediamo che sia arrivato il momento di smettere di odiare l’altro perché diverso da noi. L’umanità non può essere così crudele, non capiamo come sia possibile che un fratello e una sorella possano fare del male a chi è come lui e come lei. Il mondo non è luogo di paura ma è la casa di tutti noi, dove poter crescere uniti, amati e protetti. Ogni bambino del presente e del futuro non deve e non dovrà subire gli orrori del campo di concentramento. Siamo qui consapevoli che ancora oggi si uccide in nome di una presunta verità e sappiamo che studiare la storia dell'umanità ci aiuterà a imparare a non commettere gli errori del passato.

L’unico potere che ognuno di noi ha “E’ AMARE”, solo l’amore è in grado di guarire.