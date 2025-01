Biella si prepara all’adunata, Alpini e Carabinieri effettuano i sopralluoghi

Proseguono senza sosta i preparativi per la 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Biella dal 9 all’11 maggio 2025. A soli 100 giorni dall’evento, le attività organizzative stanno entrando nella fase più intensa, con sopralluoghi e interventi mirati per garantire un’accoglienza adeguata alle decine di migliaia di penne nere attese in città.

Questa mattina, presso i Giardini Zumaglini, Alpini e Carabinieri hanno effettuato verifiche sullo stato degli spazi destinati alle attività previste durante il raduno. Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di logistica e sicurezza, che vede la collaborazione tra forze dell’ordine, Protezione Civile e Amministrazione comunale per gestire al meglio l'afflusso di partecipanti e visitatori.

L'Adunata rappresenterà un momento di grande importanza per Biella, non solo dal punto di vista storico e culturale, ma anche per l’impatto economico sul territorio. Si prevede infatti un significativo incremento del turismo locale, con strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali pronte ad accogliere migliaia di ospiti.

Proseguono gli interventi di miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle aree che ospiteranno le principali manifestazioni dell’evento.