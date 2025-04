Da Aviano a Mongrando, Alpini in visita aspettando l'Adunata

Una piccola rappresentanza del gruppo Alpini di Aviano, sezione di Pordenone, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso il comune di Mongrando, nella frazione Tana, dove sarà ospitato, al fine di determinare la logistica per le giornate dell’Adunata.

Gli Alpini hanno manifestato grande compiacimento per tutto ciò che il Biellese offre. Molto apprezzate anche le eccellenze locali: dalla birra ai formaggi, da qui la decisione di rifornirsi direttamente in loco, portandosi al seguito solo brandine e sacchi a pelo! In ultimo, non per ordine di importanza, ma, avendo trovato una splendida giornata di sole, hanno mostrato grande apprezzamento per la cornice delle prealpi biellesi innevate, molto simili alle prealpi friulane, con l’accostamento, e chissà mai di un possibile gemellaggio, tra il nostro monte Mucrone e la loro Cima Manera.