Gaglianico si prepara a colorarsi di Tricolore per l'Adunata di Biella

In vista dell'imminente Adunata Nazionale Alpini di Biella 2025, il comune di Gaglianico, in collaborazione con il gruppo Alpini locale, lancia un'iniziativa speciale per coinvolgere l'intera comunità nei festeggiamenti.

Il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia e il capogruppo degli Alpini di Gaglianico, Paolo Massaro, annunciano con entusiasmo la distribuzione gratuita di bandiere tricolori a tutte le famiglie del paese. L'obiettivo è creare un'atmosfera di festa e accoglienza, colorando ogni casa di Gaglianico con i colori della bandiera italiana.

"Vogliamo che Gaglianico si senta parte integrante di questo evento straordinario - afferma il sindaco Maggia - L'Adunata Nazionale Alpini è un'occasione unica per celebrare i valori di amicizia, solidarietà e amore per la patria, valori che gli Alpini incarnano perfettamente".

Massaro ha aggiunto: "La distribuzione delle bandiere è un piccolo gesto, ma di grande significato. Vogliamo che ogni famiglia di Gaglianico si senta coinvolta e partecipe di questa festa, che porterà gioia e allegria in tutto il paese".

La distribuzione delle bandiere sarà fatta porta a porta dagli Alpini, a partire dalla prossima settimana. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa, per dimostrare il calore e l'ospitalità di Gaglianico nei confronti degli Alpini e di tutti i visitatori che arriveranno per l'Adunata.

L'amministrazione comunale e il gruppo Alpini di Gaglianico invitano tutti i cittadini a esporre le bandiere alle finestre e sui balconi delle proprie case, per creare un'atmosfera di festa e di orgoglio nazionale. L'Adunata Nazionale Alpini di Biella 2025 sarà un evento indimenticabile, e Gaglianico è pronta a dare il suo contributo per renderlo ancora più speciale.