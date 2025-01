Musica e solidarietà: i Sentimental Mood in concerto a Gaglianico.

Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 21:00, l'Auditorium Comunale di Gaglianico (via XX Settembre) ospiterà una serata speciale all'insegna della musica raffinata e della solidarietà. Protagonista dell'evento sarà il gruppo musicale Sentimental Mood, una formazione molto conosciuta nel territorio biellese e non solo, unita dalla passione per il jazz e il pop più elegante.

L'ensemble, capitanato dalla voce di Luana Spinella, saprà affascinare il pubblico con interpretazioni emozionanti e ricercate. Ad accompagnarla, tre musicisti di alto livello: Daniele De Palma al pianoforte, Edoardo Ramella al sassofono e Claudio Montagnoli alla batteria, che insieme daranno vita a un repertorio di brani italiani e internazionali.

La scaletta spazierà tra i grandi nomi della musica mondiale, da Whitney Houston, Burt Bacharach, Diana Krall ed Ella Fitzgerald a Jobim, Frank Sinatra, Mina, Pino Daniele e Bruno Martino, garantendo un viaggio musicale di grande qualità e atmosfera.

L'ingresso sarà un'offerta libera e il ricavato verrà devoluto a favore dell'associazione ALICe. Biella ODV, impegnata nella lotta all'ictus cerebrale.