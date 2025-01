Alpini di Brusnengo hanno ospitato le penne nere di Pozzoleone del Monte Grappa

Sabato sera è andato in scena a Brusnengo il secondo appuntamento "Aspettando l'adunata" proposto dal gruppo alpini Brusnengo e Curino: la cena della bagna cauda presso il nuovo oratorio di Brusnengo. «Grazie a Don Jarek per averci dato il permesso di utilizzare il salone, a tutti i nostri alpini, aggregati, simpatizzanti che hanno partecipato, agli amici del gruppo alpini di Pozzoleone sezione Monte Grappa venuti in avanscoperta in attesa del grande evento di Maggio a Biella - spiegano dal gruppo -. Abbiamo come sempre fatto del nostro meglio e nonostante la grande fatica, l'ottimo risultato ci dà la forza di continuare in vista dei tanti prossimi appuntamenti nelle settimane future". Sabato 1 febbraio ci sarà l'assemblea annuale con rinnovo del consiglio alle 21, in seconda convoca, presso la sede in via Forte a Brusnengo.