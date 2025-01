Auser Cossato, da 4 anni camminate all'aria aperta. Il trionfo della socialità: “Nate anche profonde amicizie”

Promuovere la socialità, il benessere fisico e la riscoperta del proprio territorio. Questo il triplice obiettivo che, da 4 anni, si è posto l'Auser Cossato con la realizzazione delle camminate nei punti più suggestivi e affascinanti del Biellese.

Un successo di pubblico che ha sorpreso gli stessi organizzatori, come sottolinea il presidente Marco Abate: “Mai avremmo pensato che la richiesta di escursioni fosse così elevata. Siamo partiti nel 2021, in periodo Covid, per favorire la socialità all'aperto: allora non ci si poteva ritrovare in luoghi chiusi e ristretti. A ciò, abbiamo aggiunto la possibilità di riscoprire scorci e antichi sentieri delle nostre aree verdi”.

Col tempo, grazie al passaparola e ai primi articoli sui vari quotidiani, la comitiva è diventata sempre più ampia. “All'inizio il gruppo era composto da una decina di persone – ammette Abate – Oggi, vi prendono parte dai 40 ai 70 camminatori. E con orgoglio segnalo che si sono formate solide amicizie tra i frequentatori delle nostre camminate. Il segno evidente di come queste attività abbiano incoraggiato l'aggregazione e la conoscenza tra le persone”.

Restando al 2024, l'attività escursionistica dell'Auser Cossato ha sviluppato una grandissima partecipazione, con tanti nuovi aderenti per un'attività fisica moderata ma costante. Solo l'anno scorso sono state 68 le uscite, con una media complessiva che oscilla tra i 50 e i 60 partecipanti ad escursione, guidati da 5/6 accompagnatori. 152 le ore di programmazione mentre sono state 22mila le ore di attività di volontariato sviluppata nel 2024. Tra le mete visitate si segnalano il Brich di Zumaglia, il Parco del Bellone, le colline vinicole tra Lessona e Cossato, il Rifugio Pianetti, il Sentiero degli Alpini di Chiavazza, i Presepi di Natale a Morezzi e Callabiana e molto altro ancora.

Ma quale 2025 attende l'Auser Cossato? “Puntiamo ad incrementare i numeri dei visitatori unita ad una ricerca di nuovi percorsi – sottolinea Abate – Non solo: vogliamo attrarre diverse fasce d'età come gli anziani e i giovani perchè siamo convinti che il benessere fisico, unito alla conoscenza del Biellese e alla necessità della socializzazione, siano aspetti fondamentali su cui occorre puntare per il futuro”.