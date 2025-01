Biella: Torna al Biella Jazz Club il grande chitarrista Dario Napoli con il suo trio

Torna al Biella Jazz Club il grande chitarrista Dario Napoli con il suo trio, martedì 28 gennaio alle ore 21,30, reduce da un tour europeo che ha portato la sua musica nei più importanti festival “Manouche” consacrandolo come uno dei massimi esponenti di questo genere musicale.

Anche se Django Reinhardt è l'ispirazione principale dietro al trio, il Siciliano di nascita e Milanese d’adozione Dario Napoli intende includere le influenze più contemporanee nella sua versione di swing zingaro, introducendo elementi di stili musicali più moderni come bebop, funk e jazz moderno. Il trio, con al basso Tonino De Sensi e alla chitarra ritmica il Sinti Benji Winterstein, considerato il leader mondiale in questo ruolo, e’ stato protagonista in diverse rassegne di rilievo sia di jazz che di jazz manouche, Bimhuis Amsterdam, JazzMi Triennale, Duc Des Lombards Parigi, Djangofestivalen at Cosmopolite Oslo, Django in June U.S.A., Royal Liverpool Philarmonic, Djangofollies Belgium, Cully Jazzfest, Eddie Lang Jazzfest, Pisa Jazz, Torino Jazz, etc.. Il risultato è un suono imprevedibile ed esuberante, che ruba da varie epoche musicali e che conduce l’ascoltatore attraverso una ricca e vibrante esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l'impronta gitana di Django.

Dario Napoli

Anche se il suo percorso nel jazz è iniziato a New Orleans e la sua educazione musicale è radicata nel blues, nel rock e nel jazz moderno, nell'ultimo decennio, il chitarrista e compositore italiano Dario Napoli ha costruito una reputazione internazionale nel mondo del jazz manouche. Ha presentato il suo progetto modern manouche in alcuni dei festival più rinomati al mondo, sia di jazz tradizionale, sia della nicchia della tradizione di Django Reinhardt (JazzMi, Django Amsterdam, Liverpool Philarmonic, Duc des Lombards Parigi, Djangofolllies, Django in June, Cully Jazz Fest, Pisa Jazz, Valdarno Jazz, per citarne alcuni).

Il 6 ° album di Dario uscira' a breve

(Blue Night Records) basandosi sul suo stile, che nelle parole di Francis Couvreaux della Django Station, "Dario combina suono, eleganza, virtuosismo senza eccessi e divertimento nel suonare".

Sebbene Dario abbia condiviso il palco con tutti i giganti del genere, da Stochelo Rosenberg a Didier Lockwood, la più grande emozione viene dall'esecuzione delle sue composizioni nel suo trio che vede il basso elettrico Tonino De Sensi e Benji Winterstein alla chitarra ritmica. Fondere la tradizione con suoni e arrangiamenti moderni e cercare di bilanciare l'esecuzione virtuosistica con la melodia e la composizione originale sono gli elementi principali della musica di Dario, proprio come lo era per Django Reinhardt nella sua era.