Ciclismo, a gennaio il programma del Circuito StarsCup 2025

Giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 20:30, Pedale Cossatese organizza presso Villa Paolotti a Gattinara, si terrà la serata di presentazione del Circuito Cicloscalate StarsCup 2025, un appuntamento per tutti gli appassionati di ciclismo delle Alpi Biellesi e Valsesiane.

Ospite d'onore della serata sarà Franco Bocca, giornalista sportivo e profondo conoscitore del ciclismo piemontese. Bocca, attraverso i suoi libri, racconterà una carrellata di personaggi che hanno segnato la storia del ciclismo, da Zilioli a Balmamion, passando per De Filippis e Conterno, fino alle squadre che hanno reso celebri le due ruote in Piemonte. Inoltre, sarà l’occasione per ricordare Gianni Savio, il celebre team manager torinese recentemente scomparso, celebrandone il talento e l’eredità lasciata al mondo dello sport.

L’evento sarà introdotto da Elisa Zoggia, presidente di C.S.A.In. Piemonte. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che vogliono scoprire il programma delle scalate previste nel calendario 2025, che toccheranno località come Oropa, Alpe Noveis, Alpe Piane e molte altre.