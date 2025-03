Coppa Piemonte 2025: inaugura la stagione la Granfondo Città di Loano

Tutto pronto per Coppa Piemonte 2025, che con la 14a edizione della Gran Fondo Città di Loano prende il via il 16 marzo.

Bikers in fermento per la gara organizzata dal G.S. Loabikers che propone una tappa storica del circuito granfondistico più longevo d’Italia. L’evento ospiterà il Memorial Laura Pesce, dedicato alla prima donna classificata nella categoria W2, e richiamerà ciclisti e appassionati da tutta Italia.

Previsti splendidi percorsi dai ricchi paesaggi variegati, che si affacciano all’azzurro del mare e risalgono le verdi colline dell’entroterra. Nei 110km di tracciato verranno toccati ben 17 località che al termine della gara potranno essere oggetto di visita: borghi medievali, centri storici ricchi di monumenti, piccoli paesi a ridosso del mare o nel tranquillo entroterra, per godersi la natura. L’anello prevede: partenza a Loano, Albenga, Ortovero, Pogli, Ranzo, Costa Bacelega, Onzo, Vendone, Arnasco, Cenesi, Cisano, Zuccarello, Castelvecchio, Bardineto Carpe, Toirano, Boissano, (arrivo a Loano).

Programma:

Le attività inizieranno sabato 15 marzo, con l'apertura dell'area expo alle ore 12.00 presso lo Stadio "G. Ellena", situato in via Silvio Amico - Loano.

La giornata di gare, domenica 16 marzo, sarà così suddivisa:

- Ore 08.30: apertura delle griglie di partenza in via degli Alpini, zona Loano 2;

- Ore 09.30: partenza ufficiale della Gran Fondo;

- Ore 16.00: premiazioni presso lo Stadio "G. Ellena".

Il percorso prevede diversi punti di ristoro.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta il sito: https://www.circuitocoppapiemonte.it/

Per ulteriori dettagli sull’evento: https://www.loabikers.com/