Da Forlì a Santena, tanti podi e ottimi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

A Forlì, la scorsa domenica, si è disputata la gara, su distanza Sprint (5km run – 20km bike - 2,5km run) valida come Tappa del Circuito Nazionale di Duathlon con l’organizzazione collaudata di TD Rimini.

Ancora una volta grandi soddisfazioni in campo femminile per i colori di Valdigne Triathlon con le atlete che hanno conseguito prestigiosi piazzamenti in una gara dal livello assoluto molto elevato.

La migliore in classifica è stata la grossetana Zoe Orsolini 11° assoluta e argento tra le S1, ottime le prestazioni di Laura Ceddia e Rachele Laschi rispettivamente 13° e 16°. In campo maschile, gare molto positive per Leonardo Allegri, 9° assoluto e oro tra gli S1, 15° posto per il brianzolo Thomas Previtali (argento tra gli S2), 17° posto per il padovano Giacomo Mazzolin, buone le gare dei giovani Francesco Strada 35° assoluto e Thomas Greco, bronzo tra gli YB.

A Santena, sempre domenica 16 marzo, si è disputato il classico Duathlon Sprint organizzato da QualiTry. Anche in questa manifestazione sportiva grande partecipazione degli atleti di Valdigne Triathlon, la gara era valida come prima tappa della “Coppa Piemonte Age Group”.

Al femminile un “trenino” verde-turchese-oro ha colorato la gara, terzo posto assoluto per una positiva Carlotta Bonacina, la lecchese ha utilizzato la gara per la sua preparazione in vista dei Campionati Italiani, 4° posto assoluto e oro tra le Yb per la strepitosa arquatese Erica Pordenon, 5° assoluta e oro tra le M1 per la varesina Sara Speroni, sempre sul gradino più alto del podio di categoria in questo inizio stagione!

Nella gara maschile, prestazione top per il cuneese Guglielmo Giuliano, 4° assoluto e oro tra gli S1, debutto molto positivo con i colori Valdigne per il bustese Daniele Castelli, 8° assoluto e bronzo S1, prestazione solida per il lunghista loanese Ivan Cappelli, 9° assoluto e oro S3, ottime performances per il giovane lecchese Marco Balestreri, 13° assoluto e bronzo tra gli JU, ancora una splendida “race” per Andrea Manzotti oro tra i tanti M1, bene i torinesi Enea Demarchi, 10° tra gli S1 e Filippo Gai, 5° tra gli JU.

Menzione d’onore per il biellese Claudio Ramella Bagneri oro tra gli M7. Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sui campi gara che hanno dichiarato: “Siamo felici dei risultati ottenuti, prossimamente saremo impegnati negli appuntamenti del Campionato Italiano di Duathlon Classico, dell’Interregionale Giovanile di Vigevano con un Duathlon e dei Campionati Nazionali Assoluti di Duathlon Sprint di Imola dove, nelle tre manifestazioni, avremo un gran numero di atleti in gara!”