La neve non ferma lo Sci Club Oasi Zegna, altre gare a Bielmonte FOTO

Non ci si ferma mai, nemmeno con la neve! Oggi a Bielmonte lo Sci Club Oasi Zegna ha organizzato la selezione piemontese per il Trofeo Alpe CImbra (ex Topolino) dello slalom speciale allievi. Nella prova femminile ha spiccato Benedetta Ranieri; in quella maschile Giovanni Ceccarelli.

E domani altre gare con allievi e ragazzi. “Complimenti a Giampiero Orleoni e al suo staff per l'ottima preparazione della pista Piazzale! Grazie agli sponsor e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione” spiegano dallo Sci Club Oasi Zegna.