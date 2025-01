Sandigliano, la pioggia non rovina la Festa di Sant'Antonio Abate: 30 mezzi in corteo FOTO e VIDEO

Sandigliano, la pioggia non rovina la Festa di Sant'Antonio Abate: 30 mezzi in corteo (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

La pioggia non ha rovinato la Festa di Sant'Antonio Abate. A Sandigliano, questa mattina, erano presenti 30 mezzi, tra trattori, veicoli di lavoro, carri e cavalli.

Sulle note della banda musicale Giuseppe Verdi, è stato offerto dalle tre priore il rinfresco per i cittadini partecipanti. Inoltre ha suscitato grande interesse il corteo per le vie del paese, giunto infine in chiesa per la tradizionale benedizione.

A bordo di uno dei carri ha preso posto anche il sindaco Mauro Masiero. Infine, intorno alle 12.45, è in programma il pranzo presso il salone della Pro Loco.