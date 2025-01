Sabato a Candelo di corre la Ysangarda Night Trail

A Candelo nel fine settimana, sabato 18 gennaio, si corre per la Ysangarda Night Trail. Due sono i percorsi, uno lungo 19 km, l'altro 10. Per il primo la partenza è alle 17,45 per quello più corto alle 17,50.

Il ritrovo è all'Oratorio chiesa S. Pietro alle 15 Per informazioni 328 8515795 Paolo o scrivere a paolo@traildeiparchi.com

L'edizione 2025 è identica alla 2024, con variante alla prima salita, meno ripida.

Percorso da 19 km:

La partenza dalla piazzetta antistante il palazzetto dello sport in via F. Bianco a Candelo (Biella), un breve tratto in asfalto in leggera discesa ci porta ad imboccare un sterrato in direzione della riserva naturale della Baraggia. Si oltrepassa cascina "La Mandria" sede di una prestigiosa scuola di equitazione sino ad imboccare un viottolo tra i campi. Si attraversa la strada asfaltata e una salita lunga trecento metri circa ci porta nell'altopiano e si entra nel "Regno d'Ysangarda". Ci aspettano una decina di chilometri di percorso tendenzialmente pianeggiante con ripetute brevi salite, mai ripide, tutto su terra. Si ritorna su uno sterrato pianeggiante che ci riporta in paese all'interno del Ricetto dove saremo ad aspettarvi con un ristoro e a seguire nel Salone della parrocchia di S. Pietro, in via S. Francesco, il "Terzo Tempo" con il Pasta Party.1 Ristoro sul percorso al 11,5 km.

Percorso da 10 km:

Il percorso ricalca fedelmente quello della 19, con la differenza che la parte dell'altipiano "Savana" del "Regno d'Ysangarda" è solo di 1,5 km. Non è previsto nessun ristoro lungo il percorso.