Matteo Lometti, più grande delle avversità: dopo una caduta è il 2° italiano alla mezza maratona di Berlino

“Se non fosse stato per una caduta in cui sono rimasto coinvolto, mio malgrado, avrei raggiunto il record personale”. È dispiaciuto ma mantiene il buonumore Matteo Lometti, il portacolori biellese della Brancaleone Asti che, nella giornata odierna, ha preso parte alla mezza maratona di Berlino, valida come tappa europea delle Super Half's, il circuito delle sei gare più dure e suggestive del panorama europeo.

Alla fine, ha chiuso la prova con un tempo pari a 1h 10' 10'', che gli è valso la 13° posizione di categoria, oltre ad essere il secondo italiano in assoluto. “Sono orgoglioso del risultato finale, anche perchè mi sentivo in gran forma. Peccato davvero per quei 40 secondi persi in quella caduta – confida Lometti con un pizzico di amarezza – avvenuta al 14° chilometro. Da lì, purtroppo, ho perso le distanze dal gruppo di testa. Mi rifarò alla prossima occasione”.