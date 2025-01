Cosa leggono i biellesi? I titoli più richiesti, presentata la classifica 2024.

Biella è popolata da numerosi grandi lettori, lo dimostra il recente riconoscimento “Città che legge” che, come anticipato, ha portato a Biella “un giro” di quasi 80mila prestiti e un aumento significativo degli utenti iscritti al Polo Bibliotecario Biellese.

Le sottoscrizioni sono 25.944 per la Biblioteca Civica e 53.367 per la Biblioteca Ragazzi, rispetto all’anno precedente la Civica ha registrato circa 2.000 prestiti in più, mentre i dati della Biblioteca Ragazzi sono sostanzialmente invariati. I valori confermano una sinergia vincente nata fra gli enti territoriali, che ogni giorno si impegnano per la promozione della cultura, a partire dai più piccoli.

2.524 le richieste di documenti prestati dalla Biblioteca Civica e 2.550 per la Biblioteca Ragazzi, con un rispettivo incremento di 300 e 50 utenti. Per quanto concerne il Polo Bibliotecario Biellese, invece, sono 32.700 gli iscritti, con un incremento di circa duemila, rispetto alla fine dell’anno precedente.

Ma quali sono i libri più amati dai biellesi? A seguire la classifica del 2024:

I tre libri più prestati alla Biblioteca Civica sono stati:

- “La forma del ghiaccio” di Linda Tugnoli (23)

- "Cuore nero" di Silvia Avallone (23)

- “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio (18)

I tre libri più prestati alla Biblioteca Ragazzi sono stati:

- “Il club delle baby-sitter. Il segreto di Stacey” di Raina Telgemeier (35)

- “Smile” di Raina Telgemeier (34)

- “Il viaggio di piedino” di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci (29)

I tre libri più prestati nel Polo Bibliotecario Biellese sono stati:

- "La portalettere" di Francesca Giannone (118)

- "Cuore nero" di Silvia Avallone (110)

- "Grande meraviglia" di Viola Ardone (85)