Luca Stecchi e il suo ultimo libro "Diamante"

Si chiama "Diamante", è l'ultima opera di Lcìuca Stecchi, e rappresenta una sintesi del suo percorso letterario ed emotivo. Il libro è una fusione di prosa, poesia e racconti, che esplorano la profondità dell’animo umano. Tra i testi più significativi della raccolta spicca "La preghiera di Gerusalemme", un racconto che incarna la rinnovata spiritualità dell'autore e invita i lettori a riflettere su temi universali come la fede, la ricerca interiore e la connessione con il divino.

In "Diamante", Stecchi riprende alcune delle sue opere più importanti, come "La preghiera di Bruno" e "La piccola scia", creando un ponte tra il passato e il presente. La sua narrazione si distingue per una profondità emotiva che risuona con chiunque abbia intrapreso un viaggio di auto-scoperta.

All'interno di quest'opera, un ruolo importante è dedicato al tema della violenza sulle donne e ai progetti correlati, volti a sensibilizzare le persone su questa delicata questione. In particolare, uno dei brani diventerà una canzone, un messaggio forte a sostegno delle donne.

La prefazione è firmata da Barbara Greggio.