TT Biella: ultimo torneo del 2024 e primo torneo del 2025

Prima di Capodanno, a Piossasco si è svolto un torneo regionale a cui hanno preso parte una sessantina di atleti in rappresentanza di 24 società piemontesi. Al via, per il TT Biella, tre atleti: Gabriele Carisio, Traian Muscalu e Stefano Torrero.

Nella gara di sesta categoria Gabriele Carisio e Traian Muscalu superano entrambi il girone iniziale; il primo, pur battuto da Pinzi, grazie alla vittoria su Ragusa, il secondo con due risultati a favore sia con Spagnoletti che con Travaglia. Nel tabellone ad eliminazione diretta Gabriele Carisio esce subito per mano di Scolari, mentre Traian Muscalu supera Balaudo e poi perde da D’Errico.

Stefano Torrero ha disputato invece la gara di quinta categoria; due vittorie nella prima fase, agevole su Ferraresi e molto sofferta contro la brava Bellangero (10/-11/-2/7/12); nel tabellone, bella vittoria su Ameduri e poi fuori per mano del futuro vincitore della gara, il portacolori del Moncalieri, De Marco.

Nel weekend dell’Epifania, invece, il solo Matteo Passaro, puntuale come sempre, si è presentato al via, a Milano, nel torneo nazionale di terza categoria che, peraltro, prevedeva un ricchissimo montepremi in danaro. Pur partendo da sfavorito (su di un lotto di 67 partecipanti era posizionato in penultima posizione), ha però disputato un buon torneo. Infatti, nel girone iniziale, pur battuto da D’Alessandris e Marra, supera il fiorentino Fabbri, chiudendo con altri due in seconda posizione; ma è poi retrocesso in terza dalla classifica avulsa; resta comunque una buona prestazione per il bravo atleta biellese.

Sabato prossimo riprende il campionato a squadre con la disputa della prima giornata del girone di ritorno. La formazione del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, in B2, si reca a Genova dove incrocerà le racchette con i locali della Compagnia Unica Luigi Rum. Per la squadra di C2, il TT Biella – Biella Legno, il calendario prevede l’incontro casalingo con l’Ossola 2000, mentre il team del TT Biella – Farmacia Balestrini, in D1, si recherà a Valenza. In D2, il TT Biella - Pizzeria Giordano riceve la capolista Romagnano, mentre la squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris osserva il turno di riposo; infine, in D3, i piccoli del TT Biella - Barbera Auto si recheranno a Cossato, contro lo Splendor, mentre la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza osserva il turno di riposo.