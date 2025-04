ASD Skating Biella sul tetto d’Italia

Grazie al quartetto “Golden Girls” formato da Annarita Paraggio, Maria Elena e Lucrezia Recupero e Sofia Riberno il titolo di campionesse nazionali AICS approda in terra laniera: dal 28 al 31 marzo a Salsosomaggiore Terme (PR) si sono svolti i campionati nazionali Aics per gruppi spettacoli e quartetti che ha visto la partecipazione di 210 squadre ed oltre 1900 atleti.

Le atleti biellesi sono scese in pista venerdì 28 marzo, pur essendo la loro prima gara nazionale, hanno pattinato con scioltezza e sicurezza il loro disco “ Femme Fateles” difronte al quale i giudici non hanno avuto alcun dubbio o la minima esitazione a posizionarle sul gradino più alto del podio, sul tetto d’Italia. Le Golden Girls, divenute campionesse nazionali, hanno conquistato il loro titolo preparandosi per questa gara con tante ore di lavoro e di impegno giornaliero, tirando fuori la grinta e la voglia di incendiare la pista nazionale, sempre guidate dal loro tecnico Federico Agustin Martinez Lemos in collaborazione con la coreografa Arianna Quartesan e il preparatore atletico Daniele Pavan.

Momento molto emozionante quando sulle note dell’inno d’Italia le atleti biellesi sono state proclamate campionesse nazionali 2025.

Grande soddisfazione anche per le altre atlete biellesi che domenica 23 Marzo a Mortara in una gara interprovinciale hanno fatto ”bottino” di medaglie; oro per: De Giuli Viola, Borgia Emma, Potenziani Lucrezia, Negro Agnese, Recupero Adele, Monfrecola Aurora, Mareschi Erika, Riberno Sofia e Paraggio Annarita. Ottime prestazioni anche per Giordano Diletta che si è aggiudicata la medaglia d’argento; per Taddei Sveva e per Vaglio Isa che hanno portato a casa due bronzi, buoni risultati anche per Milesi Maia che ha esordito in una nuova categoria.

La Skating Biella è quindi pienamente appagata dal lavoro dei propri atleti che ad ogni gara portano a casa sempre un ricco bottino; la società non poteva sperare in risultati migliori perché seppur da pochi mesi, prima per gioco, poi con gli allenamenti, il quartetto ha fin da subito ottenuto grandi successi per cui nei prossimi mesi lo vedrà impegnato in ulteriori competizioni così come le altre giovani atlete che con dedizione ed impegno affrontano le sedute di allenamento in viste delle prossime gare.