Rugby, la Nazionale Under 18 in ritiro a Biella (foto di repertorio)

Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno di preparazione al Festival Sei Nazioni Maschile U18 e con essa luogo e date del ritiro che precederà l’evento.

Fir, ancora una volta ha scelto Biella che ospiterà presso le proprie strutture gli Azzurrini e lo staff tecnico al seguito da venerdì 4 a lunedì 7 aprile quando il gruppo lascerà la città con destinazione Vichy (Francia).

Filippo Musso, presidente Biella Rugby, commenta così: “Sono soddisfatto e fiero di dare il saluto ancora una volta a una squadra Azzurra che trova a Biella le condizioni ottimali per preparare eventi importanti. Siamo orgogliosi del nostro impianto del quale a buon titolo può essere orgoglioso anche tutto il territorio biellese. Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, in collaborazione con il Comune, per mantenere il livello di efficienza che consente a Biella e al Biella Rugby di essere sempre di più un riferimento per tutta l’Italia della palla ovale e anche per importanti realtà internazionali”.

Il Festival Sei Nazioni Maschile U18 si giocherà dal 10 al 18 aprile e il primo impegno per l’Italia è previsto il 10 aprile alle 11 contro la Georgia.