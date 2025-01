Sostegno: ricorso al Tar contro la nuova antenna telefonica

C'è attesa per la decisione del Tar sul ricorso presentato contro la torre realizzata a Sostegno per ospitare l'antenna che dovrebbe finalmente risolvere i problemi di ricezione telefonica in paese e non solo.

Infatti tutta l'area da Sostegno fino ad Azoglio di Crevacuore e verso Roasio è completamente priva di segnale telefonico. Un problema anche per le forze dell'ordine. in caso di soccorso o incidente infatti è impossibile chiedere aiuto.

il progetto proposto dalla ditta Inwit era partito nei mesi scorsi dopo aver avuto il via libera in conferenza dei servizi. Ora il ricorso al Tar ha fermato tutto.