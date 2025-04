Una serata con Hamadou Mande

Giovedì 3 Aprile alle 21.00, la compagnia Teatrando accoglierà nella sua sede, in via Ogliaro 5 a Biella, un ospite molto speciale, Hamadou Mande.

Regista e insegnate di teatro in Burkina Faso, si trova in questi giorni sul territorio biellese, ospite dell’amico Andrea Trivero. Il giorno successivo (venerdì 4) a Villa Piazzo a Pettinengo terrà infatti una conferenza nell’ambito della rassegna “Accademia dell’Accoglienza”, organizzata da PaceFuturo.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per ascoltarlo parlare della tradizione teatrale della sua terra e per capire che cosa esprime in questo ambito l’immenso continente africano. Da più di trent’anni Hamadou Mande valorizza in particolare il contributo che le arti possono dare allo sviluppo socio-economico e culturale. È infatti ricercatore presso l’Osservatorio delle politiche culturali in Africa e coordinatore esecutivo della Rete delle Istituzioni Culturali d’Africa e della Diaspora (RICADIA). Dal 2014 al 2023 ha inoltre ricoperto il ruolo di Vicepresidente Africa del Consiglio Esecutivo Mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro (ITI).

La partecipazione alla serata è libera e gratuita.